Украинские бойцы на Донецком направлении 'запустили в воздух' два ЗРК 'Бук-М3' россиян (видео)

В Светлодарске Донецкой области бойцы Сил обороны точными ударами разнесли вдребезги два зенитно-ракетных комплекса российских оккупационных войск "Бук-М3". Их стоимость составляет от 50 до 70 млн. долларов.

Видео ликвидации враждебных ЗРК опубликовал Стратком в своем Телеграм-канале.

"Во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3. Оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Штурмовики показали освобождение Андреевки на Донбассе (уникальные кадры)

Справка: ЗРК "Бук-М3" – это российский мобильный зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный в КБ "Алмаз". Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также наземных и надводных целей.

Он снабжен двумя радиолокаторами кругового обзора, а также системой управления огнем. Может контролировать до 36 целевых каналов.

ЗРК оснащен радаром с фазированной антенной решеткой, обеспечивающей круговой обзор. Может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 70 км и на высоте до 35 км.

Пусковые установки 9А317М оснащены четырьмя ракетами 9М317М. Способны разворачиваться и вести огонь за 5 минут.

Стоимость ЗРК "Бук-М3" оценивается в 50-70 миллионов долларов.

Напомним, украинские бойцы 17 сентября объявили о деоккупации населённого пункта Клещеевка в Донецкой области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!