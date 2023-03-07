Украинские бойцы показали кадры побега оккупантов с поля боя (видео)

Украинские бойцы продолжают сдерживать нашествие оккупантов на разных направлениях фронта. Впрочем, некоторые россияне сбегают с поля боя, пытаясь спасти себе жизнь.

Бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона, входящего в состав 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вооруженных сил Украины, показал кадры побега оккупантов. Видео обнародовали на Telegram-канале "Стратком ВСУ".

"Сюжет, как оккупанты бегут с поля боя, когда понимают, что им конец. 377-й день героического противостояния", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как наши бойцы обнаружили оккупанта с помощью дрона. С беспилотника оператор сбросил гранату, впрочем, врагу удалось выжить и он начал убегать.

Напомним, бойцы Нацгвардии продолжают держать оборону в Бахмуте Донецкой области, несмотря на нашествие оккупантов. В частности, спецназовцы вступают в уличные бои.

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