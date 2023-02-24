Украинские бойцы устроили 'салют' для наступавших у Новоселовского российских танкистов (видео)

Возле Новоселовского (Сватовского района Луганской области) украинские бойцы "поджарили" идущие в наступление вражеские танки. В сети появилось видео работы наших защитников.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, уничтожением врага занимались бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. По его словам, на Сватовском направлении украинские воины отразили вражескую атаку.

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"У Новоселовского орки решили наступать тяжелой техникой, но что-то пошло не по плану… рашисты выехали танками под деоккупированное Новоселовское, там наши защитники встретили их "приветливой артой". Вражеские "мальчики" так испугались, что начали сплачиваться и стали замечательной мишенью. Возле Новоселовского спокойно. Я же говорил, что салют будет", – прокомментировал эти кадры Гайдай.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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