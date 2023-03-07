Украинские бойцы выследили и ликвидировали группу вагнеровцев возле Бахмута (видео)

Украинские бойцы ликвидировали вражескую группу вагнеровцев у Бахмута. Видео уничтожения неприятеля выложили в сеть.

В Государственной пограничной службе сообщили, что на днях группа вагнеровцев пыталась атаковать один из опорных пунктов наших защитников на Бахмутском направлении.

Читайте также: Уличные бои и ночная "охота": в Нацгвардии показали мощную работу спецназовцев в Бахмуте (видео)

"В ближнем бою штурмовиков остановили. Потеряв часть сил, враг начал отходить. Аэроразведка Нацгвардии выследила беглецов, а пограничники-минометчики уничтожили по меньшей мере 7 захватчиков", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего вместе с военным руководством принял решение, что бои за Бахмут будут продолжены. На Ставке стороны заявили: президент, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский выступили за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!