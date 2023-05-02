Украинские десантники ликвидировали вражеские БМП в Донецкой области (видео)

Украинские военные методически уничтожают вражескую технику на разных участках фронта, сдерживая оккупантов. В частности, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады подбили и уничтожили две вражеские БМП.

Ликвидация военной техники россиян произошла в Донецкой области. Об этом сообщили на канале Командования ДШВ ВСУ в Youtube.

"Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают выполнение боевых задач на определенных направлениях в Донецкой области. Одним из важных направлений боевой деятельности является уничтожение подбитой в бою техники противника", – говорится в сообщении.

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По словам командира подразделения аэроразведки, во время вражеских штурмов украинские военные подводят боевую технику противника.

"Но в некоторых случаях она может быть еще пригодной к эксплуатации. Чтобы этого не случилось, мы сжигаем боевые машины врага сбросами с дронов", – добавил защитник Украины.

На видео можно увидеть, как военные из дронов забрасывают гранаты в подбитую технику, чтобы окончательно вывести ее из строя.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ и объяснил, состоится ли оно весной, как он ранее прогнозировал.

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