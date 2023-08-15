Украинские добровольцы эффектно уничтожили гаубицу оккупантов 'Мста-Б' (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, защитники Украины уничтожили российскую гаубицу 2А65 "Мста-Б" и боекомплект.

Ликвидацией военной техники занимались добровольцы 8-го отдельного батальона Аратта имени Андрея Гергерта УГА. Об этом сообщили на странице батальона в Facebook.

"Наши горячие поздравления уничтожают полностью "Мста-Б" и б/у. Держим уровень температуры в аду для оккупантов", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские добровольцы обнаружили месторасположение гаубицы оккупантов. На следующих кадрах видно, что из-за попадания произошла детонация боекомплекта, из-за чего снаряды начали взрываться.

Точное время и место уничтожения гаубицы не сообщаются из соображений безопасности.

Добавим, 2А65 Мста-Б – это гаубица калибра 152 мм, способная поражать цели на расстоянии более 24 километров.

В то время как бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" уничтожили наблюдательный пункт россиян на территории Запорожской области.

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