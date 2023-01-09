Украинские медики удалили гранату ВОГ из тела военного в присутствии саперов (фото)

Граната в грудной клетке на фото (справа)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о шокирующем случае во врачебной практике. Одному из защитников Украины тела удалили неразорвавшуюся гранату ВОГ.

Об этом Маляр написала на странице в телеграмм-канале. Она отметила, что этот случай является приятным шоком. Операцию проводил 57-летний генерал-майор медицинской службы, военный хирург Андрей Верба.

По ее словам, военным медикам удалось оперативно удалить взрывоопасное вещество из грудной клетки военнослужащего.

"Это шок. Приятный. Не каждое ранение в области сердца смертельно! Военные врачи провели неразорвавшуюся операцию по удалению гранаты ВОГ", - написала она.

Во время операции у врачей находились два сапера, поскольку граната могла сдетонировать.

По этой причине ВОГ удалили без коагуляции. В настоящее время боец направлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление.

Что известно о гранате ВОГ

Осколочный боеприпас калибра 40 мм используют для подствольных гранатометов и для ручных гранатометов. Вес гранаты составляет около 275 г.

Время самоликвидации составляет не менее 14 секунд.

Напомним, что украинские врачи во время войны не забывают о клятве Гиппократа. Ранее стало известно, что врачи Института сердца в Киеве проводили операцию на сердце во время блэкаута.

Также сообщалось о героическом труде детских кардиохирургов во Львовской области в темноте.

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