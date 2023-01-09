Українські медики видалили гранату ВОГ з тіла військового в присутності саперів (фото)

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про шокуючий випадок у лікарській практиці. Одному з захисників України тіла видалили гранату ВОГ, яка не розірвалася.

Про це Маляр написала на сторінці в телеграм-каналі. Вона зазначила, що це випадок є приємним шоком. Операцію проводив 57-річний генерал-майор медичної служби, військовий хірург Андрій Верба.

За її словами, військовим медикам вдалося оперативно видалити вибухонебезпечну речовину з грудної клітини військовослужбовця.

"Це шок. Приємний. Не кожне поранення в області серця є смертельним! Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, що не розірвалася", - написала вона.

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Під час операції біля лікарів знаходилися два сапери, оскільки граната могла здетонувати.

Через цю причину ВОГ видалили без коагуляції. Наразі бійця направлено на подальшу реабілітацію та відновлення.

Що відомо про гранату ВОГ

Осколковий боєприпас калібру 40-мм використовують для підствольних гранатометів та для ручних гранатометів. Вага гранати складає близько 275 грамів.

Час самоліквідації становить не менше 14 секунд.

Нагадаємо, що українські лікарі під час війни не забувають про клятву Гіппократа. Раніше стало відомо, що лікарі Інституту серця, що в Києві, проводили операцію на серці під час блекауту.

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