Украинские минометчики накрыли огнем пехоту противника в Бахмуте (видео)

Украинские военные уничтожили группу российской пехоты в Бахмуте. Для этого наши защитники накрыли противников минометным огнем.

Ликвидацию оккупантов выполнила 3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Видео бойцы опубликовали в своем Telegram-канале.

"На видео минометчики первого штурмового батальона кроют огнем пехоту противника", – говорится в сообщении.

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На кадрах можно увидеть попадание минометных снарядов в месторасположение пехоты оккупантов. Точные потери врагов не сообщаются.

Известно, что штурмовая бригада была сформирована 9 марта 2022 г. на базе подразделения территориальной обороны "Азов". В настоящее время бойцы продолжают уничтожать врага в Бахмуте.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на самом деле происходит под Бахмутом. По его словам, на этом направлении идут самые агрессивные бои.

Также украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов вблизи Бахмута с помощью беспилотника.

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