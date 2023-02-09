Українські мінометники накрили вогнем піхоту противника в Бахмуті (відео)

Українські військові знищили групу російської піхоти у Бахмуті. Для цього наші захисники накрили ворогів мінометним вогнем.

Ліквідацію окупантів виконала 3-тя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України. Відео бійці опублікували у своєму Telegram-каналі.

"На відео мінометники першого штурмового батальйону криють вогнем піхоту противника", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Українські бійці показали на відео знищення ворожої піхоти на Бахмутському напрямку

На кадрах можна побачити влучання мінометних снарядів у місце розташування піхоти окупантів. Точні втрати ворогів не повідомляються.

Відео дня

Відомо, що штурмова бригада була сформована 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони "Азов". Зараз бійці продовжують знищувати ворога в Бахмуті.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що насправді відбувається під Бахмутом. За його словами, на цьому напрямку йдуть найагресивніші бої.

Також українські військові ліквідували двох російських окупантів поблизу Бахмута за допомогою безпілотника.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!