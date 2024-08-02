Українська
Война в Украине

Украинские морпехи разгромили десант оккупантов под Волчанском (видео)

Анастасия Крыщук

Украинские морпехи разгромили десант оккупантов под Волчанском (видео)
Украинские морпехи разгромили десант оккупантов под Волчанском

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Военнослужащие николаевской 36-й бригады морской пехоты ВСУ разгромили дронами под Волчанском штурмовую группу уссурийских десантников из 83-й ОДШБр армии России. Об этом сообщили на канале 36-й ОБрМП в Telegram.

"Разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встречают "спецов" гранатами, после чего оккупанты ранеными отходят к своим норам, где их гостеприимно ждали бутылки (ударные дроны) Белинковцев", – говорится в сообщении.

Читайте также: Бойцы из бригады "Помста" устроили "ночную охоту" на оккупантов в Серебрянском лесу (видео)

На опубликованных кадрах видно, что разгром врага происходил с помощью дронов. Вражеские солдаты под давлением были вынуждены отступить с большим количеством тяжелораненых бойцов.

Напомним, на днях пограничники на Харьковщине ликвидировали два танка и легковушку российской оккупационной армии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

36 ОбрМП