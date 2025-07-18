Украинские работодатели стали активнее нанимать пенсионеров: какие должности предлагают
Из-за нехватки рабочих рук, компании все чаще нанимают пенсионеров на вакантные должности. Это в частности объясняется тем, что они имеют меньшие требования по зарплате.
Количество женщин в профессиях, которые традиционно считаются "мужскими", несколько увеличилось по сравнению с довоенным периодом. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на УНИАН.
Работодатели все больше привлекают пенсионеров к работе по нескольким причинам:
- нехватка рабочей силы из-за мобилизации и массового выезда трудоспособного населения за границу;
- снижение расходов на заработную плату (зарплата пенсионера обычно на 10-20% меньше ставки более молодого специалиста).
Все больше работодателей обращают внимание на кандидатов пенсионного возраста. Бизнесы в крупных и средних городах проявляют готовность использовать пенсионеров как "резервный" ресурс работников.
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Какие вакансии предлагают пенсионерам
Обычно пенсионеров приглашают на должности охранников, консьержей, а также на административные должности, несложную складскую работу, обслуживание общественного транспорта или торговлю.
Как правило, работодатели отдают предпочтение кандидатам пенсионного возраста, которые уже имеют опыт работы в этой сфере и знакомы с ее особенностями. Возвращение таких работников в коллектив требует минимальных затрат, а их квалификация обычно достаточно высока.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто уже скоро может потерять работу в Украине.
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