Украинские школьники разработали бота в Telegram, который будет извещать о наличии света в доме

СвітлоБот – бесплатный телеграмм-бот, который будет извещать об отключении и появлении света.

"СвітлоБот" – это новый бесплатный волонтерский проект, с помощью которого легко следить за светом в вашем доме или офисе.

Этот бот будет автоматически публиковать сообщения о реальном текущем состоянии света в вашем собственном телеграмм-канале. Создать своего бота можно по ссылке. Бот может работать не только с роутерами, но и со смартфонами, настроить у себя такой канал можно в любой точке Украины и для этого даже не нужно очень хорошо разбираться в IT, а настройка своей системы не займет много времени.

"Подключив дома или в офисе в розетку на зарядку старенький или ненужный смартфон/планшет (android) и настроив его согласно данной инструкции, вы сможете получать уведомление в свой созданный телеграмм-канал сообщения о наличии/отсутствии света на основании того, идет ли зарядка этого смартфона или нет", – говорится на сайте проекта.

По состоянию на 9 января проект уже имеет 12 созданных каналов, 858 пользователей, и обработал более 412 тысяч запросов.

Принцип работы

"СвітлоБот" создан командой учащихся 11 класса киевского лицея "Научная смена".

информатико-математическим

экономическим

филологическим (иностранной филологии)

естественным

технологическим

Напомним, ранее мы писали о том, что обязательно должно быть в каждом доме на случай длительных блекаутов.

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