Українські школярі розробили бота в Telegram, який сповіщатиме про наявність світла в будинку

"СвітлоБот" – це новий безкоштовний волонтерський проєкт, за допомогою якого легко стежити за світлом у вашому будинку або офісі.

Цей бот буде автоматично публікувати повідомлення про реальний поточний стан світла у ваш власний телеграм-канал. Створити свого бота можна за посиланням. Бот може працювати не тільки з роутерами, а і зі смартфонами, налаштувати в себе такий канал можна в будь-якому куточку України і для цього навіть не треба дуже добре розбиратись в IT, а налаштування своєї системи не займе багато часу.

"Підключивши вдома або в офісі в розетку на зарядку старенький або непотрібний смартфон/планшет (android) та налаштувавши його згідно наданої інструкції, ви зможете отримувати сповіщення у свій створений телеграм-канал повідомлення про наявність/відсутність світла на підставі того, йде зарядка цього смартфону чи ні", – йдеться на сайті проєкту.

Відео дня

Станом на 9 січня проєкт має вже 12 створених каналів, 858 користувачів, та обробив понад 412 тисяч запитів.

"СвітлоБот" створений командою учнів 11 класу київського ліцею “Наукова зміна". Цей спеціалізований навчальний заклад, заснований у 1992 році, знаходиться у Дарницькому районі міста Києва, який здійснює загальноосвітню та допрофесійну підготовку учнів за 5 профілями:

інформатико-математичним

економічним

філологічним (іноземної філологіï)

природничим

технологічним

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обов'язково повинно бути в кожній оселі на випадок тривалих блекаутів.

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