Украинские штурмовики отбили атаку оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают держать героическую оборону Бахмута в Донецкой области. В частности, в самом горячем участке фронта находятся бойцы 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Накануне украинским защитникам удалось отбить атаку оккупантов под Бахмутом. Об этом сообщили в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

"Бойцы 2-го штурмбата отбивают атаку противника под Бахмутом. Несколько минут живого боя в видео от первого лица", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные выезжают на позицию. На следующих кадрах показана задача огневого поражения по противнику.

Количество ликвидированных оккупантов в результате отражения атаки не указано. Точное время и место боя не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом уничтожили вражеский склад БК. Кроме этого, бойцам удалось также ликвидировать военную технику оккупантов.

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