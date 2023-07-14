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Война в Украине

Украинские штурмовики выбили оккупантов из лесополосы под Бахмутом (видео боя)

Анастасия Крыщук

Украинские штурмовики выбили оккупантов из лесополосы под Бахмутом (видео боя)

Украинские штурмовые группы продолжают оттеснять врага на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на одном из самых горячих направлений – Бахмутском.

Штурмовики из третьей бригады атаковали российские позиции на южном фланге Бахмута. Об этом сообщили в пресс-центре бригады в Telegram.

"На характере и выдержке влетаем на штурм вражеских позиций. Оккупанты простреливали "зеленку", но благодаря слаженной работе штурмовых групп – были выбиты из лесополосы", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные нанесли удар по российским оккупантам в лесополосе. Утраты врага не указаны.

Точное время и место освобождения позиций от оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.

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Война в Украине