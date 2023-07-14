Украинские штурмовики выбили оккупантов из лесополосы под Бахмутом (видео боя)

Украинские штурмовые группы продолжают оттеснять врага на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на одном из самых горячих направлений – Бахмутском.

Штурмовики из третьей бригады атаковали российские позиции на южном фланге Бахмута. Об этом сообщили в пресс-центре бригады в Telegram.

"На характере и выдержке влетаем на штурм вражеских позиций. Оккупанты простреливали "зеленку", но благодаря слаженной работе штурмовых групп – были выбиты из лесополосы", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные нанесли удар по российским оккупантам в лесополосе. Утраты врага не указаны.

Точное время и место освобождения позиций от оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.

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