Украинские танкисты эффектно уничтожили колонну бронетехники российских оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских захватчиков. Бои проходят на разных участках фронта.

Бойцы первой отдельной танковой Северской бригады ликвидировали колонну вражеской бронетехники. Видео боя обнародовали на странице бригады в Facebook.

"Вражеские штурмовые действия завершаются пополнением статистики Генштаба. Вот так бойцы 1 отдельной танковой Северской бригады уничтожают российскую технику", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как по полю продвигается колонна из четырех бронемашин. В стороне видны остатки не менее трех единиц военной техники.

На следующих кадрах виден взрыв бронетранспортера и еще одной машины. Бойцы не указали, вражеская техника подорвалась на мине, или в нее попал снаряд.

Точное время и место уничтожения колонны российской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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