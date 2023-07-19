Украинские военные дроном-камикадзе уничтожили танк россиян под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на одном из самых горячих направлений – Бахмутском.

Там защитники Украины попали в российский танк Т-90 дроном-камикадзе. Об этом сообщили на канале СтратКом ВСУ в Telegram.

"Группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с 3-й ОШБр и начальником РЭБ и КБ 28-й ОМБр уничтожает российский танк Т-90 на Бахмутском направлении с помощью FPV дрона-камикадзе", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы направляют ударный БПЛА в едущий по дороге танк. На следующих кадрах виден взрыв от удара.

Точное время и место уничтожения танка Т-90 российских захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи поселка Зайцево Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан".

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