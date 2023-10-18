Украинские военные эффектно уничтожили два 'Града' оккупантов одним ударом с HIMARS (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, оккупантов уничтожают 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила.

Украинский экипаж установки "HIMARS" одной ракетой уничтожил две вражеские РСЗО БМ-21 "Град". Видео уничтожения "Градов" опубликовано в соцсетях.

"Эпическое уничтожение одной ракетой HIMARS сразу двух пусковых установок в РСЗО БМ-21 "Град" вместе с артиллерийским складом противника и обслуживающим персоналом. "Гениально" разместив технику, "вторая армия мира" существенно сэкономила боеприпасы для ВСУ", – говорится в сообщении.

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На записи видно, что оккупанты припарковали две пусковые установки рядом с полевым складом боеприпасов. Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее стало известно о мощном ударе по российской секретной базе в Крыму. Вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 оккупантов, ранения получили до 20 российских боевиков.

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