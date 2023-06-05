Украинские военные из дронов поразили две огневые точки пулеметчиков оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать врага в Запорожском направлении. В частности, удары по оккупантам наносят бойцы 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Защитникам Украины удалось из дронов поразить две огневые точки захватчиков с 12,7 мм пулеметами "Утес". Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Две огневые точки рашистов с 12,7 мм пулеметами "Утес" обнаружили и поразили гранатами из дронов специалисты нашей 102-й бригады ТрО на Запорожском направлении с поразительной точностью. Спасибо ребятам за отличную работу", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как аэроразведка обнаружила месторасположение вражеских пулеметов. На следующих кадрах показана задача точного удара гранатами из беспилотника.

Добавим, пулемет "Утес" – советский крупнокалиберный 12,7 мм пулемет для поражения личного состава, легкобронированных и воздушных целей врага. Был разработан для замены ДШК и принят на вооружение в 1972 году.

Напомним, ранее воины 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича на одном из восточных направлений фронта украинские защитники "отминусовали" блиндаж российских боевиков.

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