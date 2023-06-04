Штурмовики 'разнесли' посадку с оккупантами под Бахмутом (видео)

Украинские штурмовики продолжают уничтожать оккупантов на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали расположившихся в посадке захватчиков.

По позициям россиян штурмовики отработали из танков. Об этом сообщили на канале бригады в Telegram.

"Разнесли "посадку", где расположились оккупанты. Работа танков Третьей штурмовой бригады во время штурма позиций врага. Бахмутское направление", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные наносят точные удары по местоположению оккупантов в посадке из тяжелой техники.

Видео дня

Точное время и место ведения боя не сообщаются из соображений безопасности. Также не указаны потери захватчиков в живой силе.

На днях воины 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича на одном из восточных направлений фронта украинские защитники "отминусовали" блиндаж российских боевиков.

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