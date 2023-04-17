Украинские военные ликвидировали ЗРК 'Стрела-10' в Луганской области (видео)

Украинские военные продолжают героически уничтожать оккупантов и сдерживать захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича обороняют позиции в Луганской области.

Накануне они уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"В Луганской области 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича поражает враждебный ЗРК", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили расположение вражеского ЗРК. На следующих кадрах видно, как артиллеристы уничтожают технику оккупантов.

Точное время и место ликвидации зенитно-ракетного комплекса не сообщаются из соображений безопасности.

Справка:

Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других визуально наблюдаемых воздушных целей на высотах от 25 до 3500 м, дальностях от 800 до 5000 м. Основой комплекса является боевая машина 9А34, выполненная плавающем и авиатранспортном шасси МТЛБ.

Тактико-технические характеристики ЗРК "Стрела-10":

комплекс обеспечивает стрельбу с места, с коротких остановок и в движении со скоростью до 30 км/ч по целям на встречном и догонном курсе;

дальность поражения целей – от 800 до 5000 м;

высота поражения цели – от 25 до 3500 м;

Скорость поражаемых целей: на встречных курсах – до 420 м/с; на догонных курсах – до 310 м/с;

вероятность поражения цели одной ракетой – 0,5 – 0,6;

боевой комплект (на пусковой установке) – 4 ракеты (кроме этого, в кормовой части БМ перевозится еще один боевой комплект – 4 ракеты);

время перевода ЗРК из производного положения в боевое – 20 с;

время свертывания ЗРК с готовностью к маршу – 2-3 мин;

время зарядки БМ четырьмя ракетами – 3 мин;

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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