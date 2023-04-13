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Война в Украине

Украинские военные мощно уничтожили склад БК оккупантов под Бахмутом (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные мощно уничтожили склад БК оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на Бахмутском направлении Донецкой области. В частности, недавно защитники Украины ликвидировали вражеский склад с боеприпасами.

Этим занимались бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады по данным аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом сообщили на странице 45-й ОАБр в Facebook.

"45 ОАБр в сотрудничестве с аэроразведкой 56 ОМБр. Бахмутское направление. Минус склад БК! Шаг за шагом идем к Победе", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть несколько точных попаданий по объекту, после которых произошла детонация боеприпасов противника. Информации о том, были ли ликвидированы оккупанты – нет.

Точное время и место уничтожения боеприпасов захватчиков не сообщается из соображений безопасности.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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Война в Украине