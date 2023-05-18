Украинские военные на юге уничтожили замаскированный 'Гиацинт' оккупантов (видео)

Украинские военные сдерживают нашествие оккупантов и оттесняют захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили российскую пушку "Гиацинт" на южном направлении.

Оккупанты пытались замаскировать свою военную технику, но это не помогло. Видео обнародовали на канале бригады в Youtube.

"На южном направлении аэроразведчики нашли замаскированную российскую пушку. Наши артиллеристы не упустили своего шанса и после удачной охоты уничтожили вражескую пушку "Гиацинт"", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как артиллеристы переехали на другую позицию, после того, как аэроразведка обнаружила вражескую технику. На следующих кадрах показано

Точное время и место уничтожения "Гиацинта" оккупантов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее россияне трижды не смогли эвакуировать свою подбитую технику с поля боя.

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