Украинские военные показали эффектное уничтожение БМПТ 'Терминатор' оккупантов (видео)

Украинские военные уничтожили хваленую пропагандистами боевую машину поддержки танков "Терминатор". Вражескую технику ликвидировали в районе временно оккупированной Кременной в Луганской области.

Уничтожением занимались артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины, получив координаты от бойцов 140 отдельного разведывательного батальона морской пехоты. Результат показан на видео в Facebook командования МП ВСУ.

"Воины 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты нашли распиаренный российский БМПТ "терминатор", передали координаты артиллерийским подразделениям Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем корректировали огонь. Итак, видим, что эта якобы "непобедима" и "уникальна", как и остальные российские металлоломы", – говорится в сообщении.

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В свою очередь глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также опубликовал фотографии уничтоженной техники оккупантов. По его словам, БМПТ ликвидировали в лесах под Кременной.

"Недавно орки на своем главном пропагандистском российском ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить", – написал он.

Ранее мы сообщали, что близ Угледара на видео попало уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и горящий русский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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