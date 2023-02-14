Украинские военные показали ночное сражение с оккупантами в Бахмуте (видео)

Украинские военные в Бахмуте уничтожили оккупантов с помощью артиллерии. Бои велись в ночное время.

Ликвидацию врагам устроили бойцы аэроразведки 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и артиллеристы. Видео опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

"Аэроразведчики 93-й ОМБр корректируют огонь артиллерии по кацапам в ходе ночной атаки на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть передвижение вражеских групп между зданиями в ночное время с помощью тепловизоров. Установив место расположения врага наши бойцы наносят сокрушительные удары по артиллерии.

Точное количество ликвидированных врагов, время, а также место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Также украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов вблизи Бахмута с помощью беспилотника.

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