Украинские военные показали уничтожение пехоты оккупантов из дронов (видео)

Украинские военные показали уничтожение вражеской пехоты. Для этого по позициям оккупантов наши защитники нанесли удары с дронов.

Ликвидацией русских военных занимались бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Видео опубликовали на канале Сухопутных войск в Telegram.

"Подразделения бригады отрабатывают дронами по позициям противника", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как наши военные используют дроны для сброса гранат на позиции врага. Пехота и боекомплект российских подразделений успешно уничтожен.

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"Вот зачем нам нужны птички. Больше птичек, у врага меньше желания наступать… Подразделения бригады отрабатывают дронами по позициям противника", – добавили бойцы бригады.

Точное время и место ликвидации оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Ранее украинские военные показали, как отразили вражеский штурм в районе Авдеевки Донецкой области. Враг пытался атаковать танком и пехотой.

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