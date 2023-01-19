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Война в Украине

Украинские военные показали уничтожение вражеской САУ "Акация" на востоке (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные показали уничтожение вражеской САУ 'Акация' на востоке (видео)

Украинские военные уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку "Акация". Ликвидация вражеской артиллерии в контрбатарейном огне произошла на восточном направлении.

Об этом сообщили в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Там тоже опубликовали видео.

"А здесь у нас подрыв вражеской 152-мм САУ 2С3 "Акация" на восточном направлении", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинский снаряд попадает в технику оккупантов. В частности, на кадрах видна стоящая САУ, а в следующее мгновение в нее попадает снаряд.

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Характеристики 2С3 "Акация"

В 2006 году на базе "Акации" было разработано самоходное артиллерийское оружие 2С3М3, находящееся на вооружении Российской армии. Также САУ "Акация" (всех модификаций) стоит на вооружении 25 армий иностранных государств.

В основной боекомплект самоходной гаубицы входят осколочно-фугасные снаряды с максимальной дальностью стрельбы в 17 км. В настоящее время для 2С3 разработаны высокоточные снаряды "Сантиметр" и "Краснополь". Помимо обычных типов боеприпасов "Акация" может вести огонь ядерными боеприпасами мощностью 1 кт.

Система 2С3 "Акация" может выполнить задачи по уничтожению цели на расстоянии в 20 км только активно-реактивными снарядами, погрешность попадания которых возрастает по сравнению с обычными более чем на 25%. Что нуждается в уже 675 снарядах. А время выполнения растет до 55-65 минут, выполнение задания для системы 2С3 "Акация" составит 675 тысяч долларов.

Боевая масса: 27,5 т

Экипаж: 4 человека

Размеры:

  • Длина корпуса: 6970 мм;
  • Длина с пушкой вперед: 7765 мм;
  • Ширина корпуса: 3250 мм;
  • Высота: 3050 мм;
  • Клиренс: 450 мм.

Вооружение 152-мм нарезная гаубица 2А33 (на базе пушки-гаубицы Д-20) и 7,62-мм пулемет ПКТ. Боекомплект гаубицы – 46 выстрелов.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили позицию и транспортное средство оккупантов в Луганской области, в районе Белогоровки, с помощью "Джавелина".

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Война в Украине