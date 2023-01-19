ВСУ уничтожили позицию оккупантов в Луганской области с Javelin (видео)

Украинские военные уничтожили позицию и транспортное средство оккупантов в Луганской области. Ликвидация врага происходила в районе Белогоровки.

Для этого украинские военные использовали "Джавелин". Об этом сообщили в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"Белогоровка, Луганская область... С помощью FGM-148 Javelin была поражена российская позиция на которой в это время находилось транспортное средство, вероятно привезшее БК. Теперь ни позиции, ни БК у оккупанта", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские военные наносят точный удар по позиции оккупантов. Точное время и локация уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Видео дня

Характеристики FGM-148 Javelin:

Вес: 22,3 кг, из которых ракета – 15,9 кг.

Дальность выстрела: 2500 м

Бронепробывание: 600 мм по динамической защите

Расчет: 1 или 2 человека.

Разрабатывался в 80-е годы в США и создавался специально для того, чтобы уничтожать советские танки.

Ракета Javelin имеет свою тепловизионную головку самонаведения и после захвата цели летит на нее самостоятельно, пока оператор уже меняет позицию, что позволяет избежать ответного огня.

Напомним, что военнослужащие 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго во взаимодействии с дружественным подразделением помогли ликвидировать группу российских войск в Луганской области. Оккупанты были обнаружены благодаря аэроразведке.

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