Украинские военные с одного выстрела ликвидировали российский ЗРК 'Оса' (видео)

Украинские военные уничтожили из артиллерии российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". На это нашим защитникам понадобился один точный выстрел.

Ликвидацией техники оккупантов занимались бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Видео опубликовали в сети.

"Уничтожение русского ЗРК "Оса" артиллерией 59-й бригады", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть расположенный под прикрытием русский ЗРК "Оса". Прицелившись, украинские артиллеристы наносят мощный удар, в результате чего вражеская техника взрывается, начинается пожар.

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Точное время и место уничтожения зенитно-ракетного комплекса оккупантов не сообщается из соображений безопасности, однако известно, что бойцы 59-й ОМПБр воюют на востоке Украины.

Технические характеристики ЗРК "Оса"

"Оса" – советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Техника всепогодна и предназначена для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий.

Боевая масса – 18000 кг.

Длина корпуса – 9140 мм.

Ширина корпуса – 2750 мм.

Высота с опущенным радаром – 4200 мм.

Экипаж – 5 человек.

Диапазон дальности стрельбы – от 1500 до 10000 м.

Вооружение – 4 управляемые ракеты 9М33.

Мощность двигателя – 300 л/с.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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