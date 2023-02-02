Украинские военные уничтожили грузовик с боеприпасами и оккупантами на Донбассе (видео)

Украинские военные на Донбассе уничтожили грузовой автомобиль оккупантов вместе с личным составом. В грузовике также находились боеприпасы.

Ликвидация вражеского автомобиля произошла на Бахмутском направлении. Соответствующее видео, снятое военными, разместил журналист Алексей Артюх в своем Telegram-канале.

Отмечается, что российский грузовик уничтожили бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных сил Украины.

"Обнаружили и уничтожили грузовой автомобиль оккупантов для подвоза боеприпасов и личный склад, который в нем находился", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные точным выстрелом попадают в российский грузовик. Случается взрыв и машина загорается.

Немного погодя начинают детонировать боеприпасы оккупантов. Точные потери врага не указаны.

Время и место ликвидации не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка показала уничтожение врага на Бахмутском направлении из РСЗО.

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