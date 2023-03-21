Украинские военные уничтожили вражеский миномет 'Тюльпан' вблизи Марьинки (видео)

Украинские военные в Донецкой области обнаружили и уничтожили российский самоходный тяжелый миномет 2С4 "Тюльпан". Техника оккупантов располагалась вблизи Марьинки.

Ликвидировать "Тюльпан" смогли бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады совместно с воинами 55-й артиллерийской бригады ВСУ. Об этом сообщил военный обозреватель Пол Джавин (Paul Jawin) в Twitter.

"Совместная работа аэроразведки 79-й десантно-штурмовой бригады и артиллерии 55-й артиллерийской бригады ВСУ. В Марьинке Донецкой области уничтожен российский 240-мм самоходный тяжелый миномет 2С4 "Тюльпан", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили вражескую технику, а уже на следующих кадрах показано уничтожение миномета. В результате попадания снарядов боевая машина загорелась, что привело к детонации боекомплекта.

Точное время и место уничтожения вражеского "Тюльпана" не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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