Украинские военные впервые уничтожили редкую 'Свет-КУ' оккупантов на Луганщине (видео)

Украинские военные впервые уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ". Это произошло в Луганской области.

Комплекс был обнаружен в тылу врага. Об этом сообщил советник министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослав "Локи" Олейник.

"В Украине его замечали трижды – в 2016, 2020 и 2021 годах на оккупированной Луганщине. В этот раз его обнаружили в тылу врага, где россияне не ожидали, что найдут. Это первое зафиксированное разрушение", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили расположение комплекса. На следующих кадрах виден мощный взрыв.

Добавим, РБ-636 "Свет-КУ" взяли на вооружение в 2012 году. Он предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения. Комплекс может следить за ситуацией и защищать данные от утечек.

Напомним, 18 августа несколько взрывов прогремели в оккупированном Энергодаре. Был взорван кабинет так называемого начальника полиции города во время совещания.

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