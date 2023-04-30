Украинские военные выбили оккупантов из 'Бассейна' под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают сдерживать захватчиков вблизи одной из самых горячих точек на фронте – Бахмута Донецкой области. В частности, бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода смогли выбить оккупантов с позиции "Бассейн".

Локация под Бахмутом была под вражеским контролем и несколько месяцев была "костью в горле" для ВСУ. Об этом сообщили на канале бригады в Telegram.

"Битва за каждую позицию на Бахмутском направлении оказывает огромное влияние на оборону восточного региона. "Бассейн" – не исключение. Несколько месяцев он был "костью в горле" для наших воинов, поэтому его штурм был вопросом времени", – говорится в сообщении.

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Благодаря слаженным действиям разведчиков 28-й ОМБр, аэроразведчиков и минометчиков, защитникам Украины удалось выбить группу оккупантов, которая в несколько раз превосходила по количеству. В результате успешной операции около 40 оккупантов сбежали, еще несколько – взяты в плен.

На видео можно увидеть штурм "Бассейна" с высоты птичьего полета и с позиции украинских бойцов на земле.

Напомним, ранее украинские военные эффектно уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении. Ликвидацией военной техники врага занимались бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады.

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