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Война в Украине

Украинские военные выбили оккупантов из "Бассейна" под Бахмутом (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные выбили оккупантов из 'Бассейна' под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают сдерживать захватчиков вблизи одной из самых горячих точек на фронте – Бахмута Донецкой области. В частности, бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода смогли выбить оккупантов с позиции "Бассейн".

Локация под Бахмутом была под вражеским контролем и несколько месяцев была "костью в горле" для ВСУ. Об этом сообщили на канале бригады в Telegram.

"Битва за каждую позицию на Бахмутском направлении оказывает огромное влияние на оборону восточного региона. "Бассейн" – не исключение. Несколько месяцев он был "костью в горле" для наших воинов, поэтому его штурм был вопросом времени", – говорится в сообщении.

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Благодаря слаженным действиям разведчиков 28-й ОМБр, аэроразведчиков и минометчиков, защитникам Украины удалось выбить группу оккупантов, которая в несколько раз превосходила по количеству. В результате успешной операции около 40 оккупантов сбежали, еще несколько – взяты в плен.

На видео можно увидеть штурм "Бассейна" с высоты птичьего полета и с позиции украинских бойцов на земле.

Напомним, ранее украинские военные эффектно уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении. Ликвидацией военной техники врага занимались бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады.

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Война в Украине