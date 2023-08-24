Украинские военные высадились в Крыму, ГУР подтвердил спецоперацию: подробности

Утром 24 августа украинские военные совершили высадку в рамках спецоперации во временно оккупированном Крыму – состоялся бой с участием плавательных средств и авиации.

Об этом сообщил Общественному представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Подразделения ГУР МО совершили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", - подчеркнул он, не сообщая больше деталей.

Проект "Крым.Реалии" написали, что около 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.

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"С 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы, сообщили нам местные источники. Кроме того, наши источники в украинской разведке подтвердили, что в этом районе произошло сражение с участием плавсредств и авиации", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это тот же мыс, где была уничтожена российская система С-400 "Триумф".

Напомним, силы обороны открыли огонь по российскому самолету в Черном море.

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