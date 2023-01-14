Украинских беженцев из Польши заставляют возвращать выплаты: о чем идет речь

Украинские беженцы из Польши получают уведомления с требованиями о возврате денежных выплат. Это касается тех граждан, которые получали убежище здесь, но вернулись на родину.

О таких письмах упоминается в телеграмм-канале юриста Виктории Коретник. Там дают разъяснение, что сделать украинцам, которые уже не планируют возвращаться в Польшу.

Речь идет о выплатах ZUS, выплачиваемых польскими властями тем украинцам, кто легально выехал за границу после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Это ежемесячная выплата, так называемая "500+", которая составляет 500 злотых.

При выезде в Украину эти выплаты должны быть прекращены, а для этого украинцы должны сообщать в ZUS. Впрочем, в 2023 году начнет действовать система уведомления о выезде через базу Пограничной службы Польши.

Юрист отмечает, что некоторым уехавшим украинцам начали приходить письма с требованиями вернуть уплаты.

Девушка в письме отмечает, что ранее она написала заявление в ZUS (Управление социального страхования), закрыла банковский счет и вернула карту. Но, несмотря на это, еще одна выплата была начислена.

Как можно вернуть выплаты в ZUS и куда обратиться

Выплаченные средства следует вернуть в Учреждение социального страхования на банковский счет: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017.

Если перевод осуществляется с зарубежного банковского счета, например, с украинского, перед номером счета следует добавить PL (т.е. PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). Дополнительно в данных платежа следует указать код BIC (SWIFT): BPKOPLPW.

В назначении платежа следует указать имя и фамилию получателя помощи, номер дела, а также приписку: 500.

Кроме того, можно написать по электронной почте ua@zus.pl

Также можно позвонить по горячей линии ZUS по тел.+48 22 444 02 55 с понедельника по пятницу (8:00-18:00) или написать на сайте ZUS.

Напомним, что с этого года Польша меняет правила для украинских беженцев. О каких именно изменениях идет речь, читайте по ссылке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал !