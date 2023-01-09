Польша меняет правила для украинских беженцев: о чем идет речь

Беженцам из Украины в Польше изменят правила пребывания. Кроме того, новые условия будут также касаться получения финансовой помощи.

Как пишет rfi.fr, с 1 марта 2023 года беженцев ожидает много изменений. Правительство Польши не может бесконечно предоставлять средства для беженцев и постарается урегулировать правила выезда для беженцев и возвращение назад.

Теперь всем украинцам придется получать номер PESEL UKR, который дает право на социальную помощь и медицинские услуги, трудоустройство и обучение. После принятия нового закона беженцам придется оформлять этот номер обязательно в течение 30 дней, вместо 90, как это было раньше.

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PESEL Ukr будет автоматически отменен при выезде из Польши на более чем 30 дней. Вместе с ним беженец лишается всех льгот.

Речь идет о ежемесячных выплатах по 500 злотых (более 4000 гривен) на ребенка. Теперь органы социального страхования (ZUS) будут получать от Пограничной службы информацию из реестра о пересечении украинцами границы.

Таким образом, беженцы не смогут проживать в Украине и регулярно ездить в Польшу для получения выплат.

Этот номер PESEL UKR можно будет обновить, если украинец снова будет искать убежище от войны в Польше.

Украинские беженцы будут платить за жилье с 1 марта. Речь идет о тех, кто проживает в лагерях, общежитиях, пансионатах и ​​подобных заведениях. Срок бесплатного проживания теперь может быть не более 120 дней.

После 4 месяцев проживания беженцы будут платить с марта – 50% стоимости (не более 40 злотых в сутки); с мая – 75% стоимости при проживании более 180 дней (не более 60 злотых в сутки).

От оплаты освободят несколько категорий беженцев: лиц с инвалидностью, пенсионеров и нуждающихся в помощи постороннего лица; беременных; лиц, воспитывающих детей в возрасте до 12 месяцев или трех и более детей.

Украинские беженцы получат новые документы. Речь идет об электронном виде на жительство в приложении Diia.pl (mObywatel — для украинцев), который станет доступным для украинцев. С этим документом они смогут многократно пересекать границу Польши с загранпаспортом без необходимости оформлять визу. Также – путешествовать по Европе и миру.

Кроме того, украинцы могут получить карту побыту. Документы для оформления временного вида на жительство – карты побыта, можно будет подать с 1 апреля.

Это документ, подтверждающий особый статус иностранного гражданина в Польше и позволяющий находиться в стране дольше, чем по визе. Благодаря такому виду на жительство можно без виз пересекать границу Польши многократно, работать и свободно учиться.

Отметим, что украинцы могут найти бесплатное жилье также на сервисе Airbnb. Но польская сторона выдвинула по безвозмездному проживанию условия.

Ранее стало известно, что в декабре 2022 года в соседней Польше был зафиксирован самый большой за последние месяцы отток украинцев.

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