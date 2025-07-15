Украинских ФЛП обязали подавать новый отчет: кого касается и как себя проверить

С июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила, обязывающие отдельных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) подавать дополнительный отчет, но не в налоговую службу, а в Государственную службу статистики. В то же время большинство ФЛП не должны волноваться из-за этих изменений.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович, пишет OBOZ.UA. Он отметил, на данный момент подать статистический отчет обязаны лишь некоторые категории ФЛП:

предприниматели, занимающиеся производством промышленной продукции;

предприниматели, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

Чтобы выяснить, необходимо ли подавать отчет, следует посетить официальный сайт Государственной службы статистики (Госстат) и перейти в раздел "Кабинет респондента".

Как зайти в кабинет респондента на Госстате. Источник: ukrstat.gov.ua (скриншот) Как зайти в кабинет респондента на Госстате. Источник: ukrstat.gov.ua (скриншот)

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Далее нужно пройти процесс регистрации или войти в личный кабинет, если вы уже зарегистрированы. Для ФЛП предусмотрена регистрация как "физического лица", используя ключи ЭЦП (например, через BankID).

После входа в кабинет появится сообщение. Если появится надпись: "Внимание, вы не привлечены к отчетности в органы государственной статистики в текущем периоде", это означает, что подавать новый отчет не нужно.

Какой размер штрафа за неподачу статистического отчета

Если ФЛП относится к одной из категорий, которые обязаны подавать отчет, ответственность за его неподачу не является значительной. Закон определяет штраф в пределах от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 51 до 85 гривен.

Итак, большинство ФЛП в Украине не обязаны подавать этот новый статистический отчет. Для горстки тех, к кому он применяется, риски являются минимальными, как отмечает Смокович.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинцев заставляют открывать ФЛП.

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