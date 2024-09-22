Украинских мужчин призывного возраста хотят вернуть домой: новая инициатива от одной из стран ЕС

В Нидерландах рассматривают способы для возвращения украинцев призывного возраста на их родину. На данный момент беженцы из Украины продолжают получать социальную помощь.

Об этом заявил премьер-министр Дик Схооф, сообщает издание Algemeen Dagblad.

По его словам, речь идет не об использовании принудительных мер, а скорее о стимулировании. Премьер озвучил эту позицию во время обсуждения миграционной политики в парламенте, отвечая на вопрос лидера "Партии Свободы" Герта Вилдерса.

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Вилдерс выразил обеспокоенность тем, что "десятки тысяч" украинских мужчин находятся в Нидерландах, тогда как украинское правительство стремится к их возвращению для защиты страны или участия в восстановлении.

"Я считаю вполне нормальным, что когда ваша страна находится в состоянии войны, вы помогаете защищать свою собственную страну", – отметил Вилдерс.

Дик Схооф подчеркивает, что намерен обсудить этот вопрос совместно с Украиной. Он также отметил, что украинские беженцы по-прежнему имеют доступ к убежищу, медицинским услугам, работе и образованию.

По данным издания, осенью прошлого года в Нидерландах находилось более 19 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Всего было зарегистрировано около 39 тысяч украинских мужчин. Количество женщин было больше – 63 тысячи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что немецкая оппозиция также хочет возвращать военнообязанных беженцев в Украину.

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