Украинский бренд на церемонии Оскар: какими нарядами удивили номинанты
В США в ночь на 13 марта состоялась 95-ая церемония вручения кино-наград "Оскар". Эту церемонию посетили почти все звезды Голливуда.
Актеры, режиссеры, певцы, сценаристы выбирали для церемонии самые лучшие наряды от самых известных дизайнеров. А вот нигерийская певица Tems выбрала для этого мероприятия платье от украинского бренда Lever Couture.
Что известно о Lever Couture – это украинский бренд одежды модельера Леси Верлингьери. Она создает увлекательную высокомодную женскую одежду, пользующуюся популярностью среди знаменитостей из мира шоу-бизнеса. Наряды от Lever Couture были отмечены на таких звездах как Леди Гага, Рита Ора, Джиджи Хадид, Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри, Ева Лонгория, Бритни Спир, Деми Ловато и т.д.
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В этом году нарядом от Lever Couture поразила певица Tems (Темиладе Опении) – для церемонии она выбрала белое платье, выгодно подчеркнувшее ее фигуру.
Темиладе объяснила свой выбор платья так: "Как только я увидела это платье Lever Couture, то подумала, что это настоящее произведение искусства. Я влюблена во все дизайны Леси Верлингьери, и для меня настоящая честь быть в таком наряде на моей первой номинации на Оскар".
Кстати, 27-летняя Темиладе Опении вошла в историю как первая нигерийская певица и автор песен, номинированная в категории Best Original Song к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда". Ее номинировали за песню "Lift Me Up".
Предлагаем подборку фото лучших нарядов на церемонии вручения кино-премий "Оскра-2023":
Мишель Уильямс
Кейт Бланшет
Леди Гага
Жанель Моне
Мелисса Маккарти
Педро Паскаль и Сальма Гаек
Николь Кидман
Мишель Ео
Хелли Берри
Джессика Честейн
Дженнифер Коннелли
Ана де Армас
Анджела Бассет
Давай Гурира
Флоренс Пью
Кара Делевинь
Сандра О
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