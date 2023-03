Український бренд на церемонії Оскар: якими нарядами здивували номінанти

У США в ніч на 13 березня відбулася 95 церемонія вручення кінонагород "Оскар". Цю церемонію відвідали чи не всі зірки Голівуду.

Актори, режисери, співаки, сценаристи обирали для церемонії найкращі наряди від найвідоміших дизайнерів. А от нігерійська співачка Tems обрала для такого заходу сукню від українського бренду Lever Couture.

Що відомо про Lever Couture – це український бренд одягу модельєрки Лесі Верлінг’єрі. Вона створює захоплюючий високомодний жіночий одяг, що користується популярністю серед знаменитостей зі світу шоубізнесу. Наряди від Lever Couture були помічені на таких зірках як Леді Ґага, Ріта Ора, Джіджі Хадід, Гвінет Пелтроу, Кеті Перрі, Єва Лонгорія, Брітні Спір, Демі Ловато тощо.

Цьогоріч нарядом від Lever Couture вразила співачка Tems (Теміладе Опенії) – для церемонії вона обрала білу сукню, яка вигідно підкреслила її фігуру.

Теміладе пояснила свій вибір сукні так: "Як тільки я побачила цю сукню Lever Couture, то подумала, що це справжній витвір мистецтва. Я закохана в усі дизайни Лесі Верлінг’єрі, і для мене справжня честь бути в такому вбранні на моїй першій номінації на Оскар".

До речі, 27-річна Теміладе Опенії увійшла в історію як перша нігерійська співачка та авторка пісень, що була номінована в категорії Best Original Song до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди". Її номінували за пісню "Lift Me Up".

Пропонуємо добірку фото найкращих нарядів на церемонії вручення кінопремій "Оскра-2023":

Мішель Вільямс

Кейт Бланшет

Леді Гага

Жанель Моне

Мелісса Маккарті

Педро Паскаль та Сальма Гаєк

Ніколь Кідман

Мішель Єо

Геллі Беррі

Джессіка Честейн

Дженіфер Конелі

Ана де Армас

Анджела Бассет

Данай Гуріра

Флоренс П'ю

Кара Делевінь

Сандра О

