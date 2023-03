Украинский бренд на церемонии Оскар: какими нарядами удивили номинанты

В США в ночь на 13 марта состоялась 95-ая церемония вручения кино-наград "Оскар". Эту церемонию посетили почти все звезды Голливуда.

Актеры, режиссеры, певцы, сценаристы выбирали для церемонии самые лучшие наряды от самых известных дизайнеров. А вот нигерийская певица Tems выбрала для этого мероприятия платье от украинского бренда Lever Couture.

Что известно о Lever Couture – это украинский бренд одежды модельера Леси Верлингьери. Она создает увлекательную высокомодную женскую одежду, пользующуюся популярностью среди знаменитостей из мира шоу-бизнеса. Наряды от Lever Couture были отмечены на таких звездах как Леди Гага, Рита Ора, Джиджи Хадид, Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри, Ева Лонгория, Бритни Спир, Деми Ловато и т.д.

Видео дня

Читайте также: Банты, перчатки и мини: трендовые свадебные платья 2023 года (фото)

В этом году нарядом от Lever Couture поразила певица Tems (Темиладе Опении) – для церемонии она выбрала белое платье, выгодно подчеркнувшее ее фигуру.

Темиладе объяснила свой выбор платья так: "Как только я увидела это платье Lever Couture, то подумала, что это настоящее произведение искусства. Я влюблена во все дизайны Леси Верлингьери, и для меня настоящая честь быть в таком наряде на моей первой номинации на Оскар".

Кстати, 27-летняя Темиладе Опении вошла в историю как первая нигерийская певица и автор песен, номинированная в категории Best Original Song к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда". Ее номинировали за песню "Lift Me Up".

Предлагаем подборку фото лучших нарядов на церемонии вручения кино-премий "Оскра-2023":

Мишель Уильямс

Кейт Бланшет

Леди Гага

Жанель Моне

Мелисса Маккарти

Педро Паскаль и Сальма Гаек

Николь Кидман

Мишель Ео

Хелли Берри

Джессика Честейн

Дженнифер Коннелли

Ана де Армас

Анджела Бассет

Давай Гурира

Флоренс Пью

Кара Делевинь

Сандра О

Предлагаем узнать, почему в Украине недовольны вручения премии Оскар-2023 из-за фильма о Навальном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!