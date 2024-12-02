Они достойны просмотра: топ главных премьер декабря

Декабрь 2024 обещает киноманам яркую подборку премьер, которые разнообразят зимний период и придадут праздничное настроение. Телеканал 24 tv. подготовил обзор самых ожидаемых лент, которые появятся на больших экранах в конце года.

"Здесь и сейчас"

Премьера: 5 декабря

Уникальная кинолента, повествующая о жизни в одном пространстве, охватывая огромный промежуток времени – от древних цивилизаций до футуристического будущего. Фильм демонстрирует разнообразные жизненные истории: от рождения и радостных моментов до драматических потерь и переживаний.

Интересной особенностью ленты является использование искусственного интеллекта для виртуозного преобразования облика актеров: омоложение или искусственное старение персонажей. В основу сюжета положен одноименный комикс, придающий особую атмосферу и глубину рассказа.

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"Властелин колец: Война рогиримов"

Премьера: 5 декабря

Приквел к всемирно известной трилогии, события которого разворачиваются за 183 года до ранее известных зрителям событий. Фильм сосредоточен на драматических событиях вокруг крепости Горнбург, где правит король Рогана Хельм Молоторукий.

Сюжет раскрывает масштабную битву, где воинственные дунландцы во главе с Вульфом, стремящимся отомстить за гибель отца, пытаются полностью разрушить крепость. Лента обещает зрителям эпические баталии, глубокий конфликт и увлекательные приключения во вселенной Толкиена.

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