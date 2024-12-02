Вони варті перегляду: топ головних прем‘єр грудня

Грудень 2024 року обіцяє кіноманам яскраву добірку прем'єр, які урізноманітнять зимовий період та додадуть святкового настрою. Телеканал 24 tv. підготував огляд найочікуваніших стрічок, що з'являться на великих екранах наприкінці року.

"Тут і зараз"

Прем'єра: 5 грудня

Унікальна кінострічка, яка розповідає про життя в одному просторі, охоплюючи величезний проміжок часу – від стародавніх цивілізацій до футуристичного майбутнього. Фільм демонструє різноманітні життєві історії: від народження та радісних моментів до драматичних втрат і переживань.

Цікавою особливістю стрічки є використання штучного інтелекту для віртуозного перетворення зовнішності акторів: омолодження або штучне старіння персонажів. В основу сюжету покладено однойменний комікс, що додає особливої атмосфери та глибини розповіді.

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"Володар перснів: Війна рогіримів"

Прем'єра: 5 грудня

Приквел до всесвітньо відомої трилогії, події якого розгортаються за 183 роки до раніше відомих глядачам подій. Фільм зосереджений на драматичних подіях навколо фортеці Горнбурґ, де править король Рогану Гельм Молоторукий.

Сюжет розкриває масштабну битву, де войовничі дунландці на чолі з Вульфом, який прагне помститися за загибель батька, намагаються повністю зруйнувати твердиню. Стрічка обіцяє глядачам епічні баталії, глибокий конфлікт та захоплюючі пригоди у всесвіті Толкієна.

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