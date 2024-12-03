РФ получила от КНДР 3,5 млн снарядов в этом году и в следующем ожидает еще больше – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2024 году Северная Корея передала России 3,5 миллиона артиллерийских снарядов, а в 2025 году РФ планирует получить еще несколько миллионов единиц боеприпасов.

Об этом пишет Kyodo News.

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По словам президента, в 2024 году КНДР передала России миллионы артиллерийских снарядов, и Москва уже запланировала дальнейшие поставки на 2025 год, что это подтверждается соответствующими документами. Украины Президент добавил, что среди них уже есть погибшие и раненые, однако конкретные данные Пока нет, Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России реактивные системы залпового огня, ракеты и значительное количество артиллерийских боеприпасов.

Такие действия КНДР, по мнению Зеленского, являются частью более широкого военного сотрудничества между Россией и ее партнерами в войне против Украины.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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