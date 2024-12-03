РФ отримала від КНДР 3,5 млн снарядів цього року і наступного очікує ще більше – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2024 році Північна Корея передала Росії 3,5 мільйона артилерійських снарядів, а у 2025-му РФ планує отримати ще кілька мільйонів одиниць боєприпасів.

Про це пише Kyodo News.

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За словами президента, у 2024 році КНДР передала Росії мільйони артилерійських снарядів, і Москва вже запланувала подальші постачання на 2025 рік. Зеленський зазначив, що це підтверджується відповідними документами. На території Росії перебувають близько 12 тисяч військових з КНДР, які беруть участь у війні проти України. Президент додав, що серед них вже є загиблі та поранені, однак конкретних даних поки немає. Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії реактивні системи залпового вогню, ракети та значну кількість артилерійських боєприпасів.

Такі дії КНДР, на думку Зеленського, є частиною ширшого військового співробітництва між Росією та її партнерами у війні проти України.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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