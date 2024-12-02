Минобороны РФ заявило об атаке дронов на 3 области и оккупированном Крыму.

В Минобороны РФ заявляют, что ночью дроны атаковали три области РФ и оккупированный Крым.

Об этом сообщает Минобороны РФ

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В российском ведомстве сообщают, что якобы их ПВО в ночь на 2 декабря уничтожило 15 украинских беспилотников.

По данным МО РФ, восемь БПЛА вроде бы уничтожены над территорией Курской области, четыре – над территорией Брянской области, один – над Белгородской областью, а также два – над оккупированным Крымом.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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