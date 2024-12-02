Міноборони рф заявило про атаку дронів на 3 області та окупований Крим

У Міноборони РФ заявляють, що вночі дрони атакували три області РФ і окупований Крим.

Про це повідомляє Міноборони РФ

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У російському відомстві повідомляють , нібито їхня ППО в ніч проти 2 грудня знищила 15 українських безпілотників.

За даними МО РФ, вісім БпЛА начебто знищено над територією Курської області, чотири – над територією Брянської області, один – над Бєлгородською областю, а також два – над окупованим Кримом.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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