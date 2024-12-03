Украина не принимает никаких альтернатив, кроме членства в НАТО – МИД

В день начала министерской встречи НАТО Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальную позицию по гарантиям безопасности. В документе подчеркивается, что Украина отказывается от любых альтернатив полноправному членству в НАТО как единственной реальной гарантии безопасности.

Об этом сообщается в заявлении МИД Украины.

Членство в НАТО как основа безопасности: "Мы убеждены, что только полноправное членство Украины в НАТО может стать гарантией безопасности Украины и сдерживающим фактором дальнейшей агрессии России", — отмечается в заявлении.

Украина, учитывая негативный опыт Будапештского меморандума, отказывается рассматривать альтернативы или заменители членства в НАТО. Все соглашения о безопасности, заключенные в течение 2024 года, также подтверждают, что они не являются заменой для членства в Альянсе.

Обращаясь к подписантам Будапештского меморандума — США, Великобритании, Франции, Китаю — и всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, МИД призывает поддержать приглашение Украины в НАТО как эффективное противодействие российскому шантажу.

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В заявлении отмечается, что нападение России на Украину, несмотря на договоренности в 1994 году, подорвало доверие к ядерному разоружению. Это активизировало попытки стран в разных регионах мира создавать или расширять свои ядерные арсеналы.

Документ приурочен к 30-летию подписания Будапештского меморандума, которая будет отмечаться 5 декабря. Однако его публикация совпала с началом министерской встречи НАТО 3 декабря в Брюсселе, где позицию Украины представит замминистра Андрей Сибига.

В заявлении Будапештский меморандум назван "памятником недальновидности" в решениях безопасности, а попытки строить европейскую архитектуру безопасности без учета интересов Украины признаны обреченными на провал.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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