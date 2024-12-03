Україна не приймає ніяких альтернатив, крім членства у НАТО - МЗС

У день початку міністерської зустрічі НАТО Міністерство закордонних справ України опублікувало офіційну позицію щодо гарантій безпеки. У документі підкреслюється, що Україна відмовляється від будь-яких альтернатив до повноправного членства в НАТО як єдиної реальної гарантії безпеки.

Про це повідомляється в заяві МЗС України.

Членство в НАТО як основа безпеки: "Ми переконані, що лише повноправне членство України в НАТО може стати гарантією безпеки України та стримуючим фактором для подальшої агресії Росії", — зазначається в заяві.

Україна, враховуючи негативний досвід Будапештського меморандуму, відмовляється розглядати альтернативи чи замінники членства в НАТО. Усі безпекові угоди, укладені протягом 2024 року, також підтверджують, що вони не є заміною для членства в Альянсі.

Звертаючись до підписантів Будапештського меморандуму — США, Великої Британії, Франції, Китаю — та до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, МЗС закликає підтримати запрошення України до НАТО як ефективну протидію російському шантажу.

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У заяві наголошується, що напад Росії на Україну, попри домовленості 1994 року, підірвав довіру до ядерного роззброєння. Це активізувало спроби країн у різних регіонах світу створювати або розширювати свої ядерні арсенали.

Документ приурочений до 30-ї річниці підписання Будапештського меморандуму, яка відзначатиметься 5 грудня. Однак його публікація збіглася з початком міністерської зустрічі НАТО 3 грудня в Брюсселі, де позицію України представить заступник міністра Андрій Сибіга.

У заяві Будапештський меморандум названо "пам’ятником недалекоглядності" у безпекових рішеннях, а спроби будувати європейську архітектуру безпеки без врахування інтересів України визнано приреченими на провал.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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